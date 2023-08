Nintendo Switch a 129.53 milioni, Zelda Tears of the Kingdom supera le 18 milioni di copie

Nintendo ha annunciato che le console della famiglia Switch (Nintendo Switch, Nintendo Switch 2019, Nintendo Switch Lite e Nintendo Switch OLED) hanno raggiunto e superato quota 129.53 milioni di unità vendute al 30 giugno 2023.

Nell'ultimo trimestre (dal primo aprile al 30 giugno 2023) Nintendo ha venduto 3.91 milioni di console Switch, inoltre sono stati venduti 52.2 milioni di videogiochi, grazie al traino garantito da The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ad oggi il nono gioco first party più venduto su Switch, ecco la top 10 aggiornata:

Giochi Nintendo più venduti su Switch

Mario Kart 8 Deluxe 55.46 milioni Animal Crossing New Horizons 42.79 milioni Super Smash Bros Ultimate 31.77 milioni The Legend of Zelda Breath of the Wild 30.65 milioni Super Mario Odyssey 26.44 milioni Pokemon Spada e Scudo 25.92 milioni Pokemon Scarlatto e Violetto 22.66 milioni Super Mario Party 19.39 milioni The Legend of Zelda Tears of the Kingdom 18.51 milioni New Super Mario Bros U Deluxe 16.17 milioni

In totale dal 2017 sono stati venduti oltre un miliardo di videogiochi per Nintendo Switch. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ha superato in poco più di un mese le vendite totali di New Super Mario Bros U Deluxe e altri popolari giochi Nintendo e risulta in corsa per superare Super Mario Party. Prossimo obiettivo: Pokemon Scarlatto e Violetto e Pokemon Spada e Scudo?