Nintendo Switch: 14.86 milioni di console distribuite dal lancio

ha annunciato di aver distribuitodi Switch in tutto il mondo dal lancio, dato aggiornato al 31 dicembre 2017. La casa di Kyoto ha aumentato le previsioni per l'anno fiscale in corso, l'obiettivo adesso è quello di distribuire 17.74 milioni di console entro il 31 marzo 2018.

Un traguardo assolutamente notevole quello di Switch, raggiunto in appena nove mesi di presenza sul mercato. Da segnalare anche il buon successo di 3DS, che ha raggiunto quota 71.99 milioni di unità distribuite dal 2011 ad oggi.

Per quanto riguarda Switch, si tratta di numeri superiori alle aspettative, inizialmente la compagnia aveva programmato di distribuire 15 milioni di console entro la fine dell'anno fiscale, ovvero entro il 31 marzo 2018. Switch è stato uno dei prodotti più desiderati del Natale 2017 e le prospettive di vendita per l'anno in corso sembrano essere decisamente positive.