Nintendo Switch a 199 euro da Euronics con la promozione I Magnifici 10!

Volete acquistare Nintendo Switch a 199 euro anzichè 329 euro? Da Euronics è possibile partecipando alla promozione I Magnifici 10, valida fino al 14 ottobre online e nei punti vendita aderenti all'iniziativa. Ma come funziona esattamente?

Acquistando un prodotto tra quelli indicati con prezzo di almeno 599 euro potrete ottenere Nintendo Switch a 199 euro, con uno sconto del 39.51% sul prezzo di listino pari a 329 euro. Tra i prodotti aderenti alla promozione troviamo notebook, PC Desktop, grandi elettrodomestici come frigorifero, lavastavoglie, forni da incasso, televisori, aspirapolveri e tantissimi altri articoli per la casa e non solo.

L'elenco completo dei prodotti dell'offerta I Magnifici 10 è disponibile online sul sito di Euronics (accessibile tramite il link che trovate in calce alla notizia) e nei punti vendita, la lista è variabile in base ai singoli negozi ed al loro gruppo di appartenenza, dunque vi invitiamo a recarvi nello store a voi più vicino per verificare di persona la disponibilità dell'offerta.

