Nintendo Switch a 199 euro con I Magnifici di Euronics, ecco come funziona

Euronics lancia la promozione I Magnifici che permette di acquistare alcuni prodotti a prezzo ridotto abbinando all'acquisto un secondo articolo dal prezzo più elevato. Ecco come funziona la nuova offerta.

Dal sito di Euronics selezionate uno dei prodotti della selezione I Magnifici, per quanto riguarda il mondo gaming troviamo Nintendo Switch a 199 euro (sconto del 39% sul prezzo di listino di 329 euro), per acquistare la console a questo prezzo dovrete necessariamente comprarla in abbinata ad un secondo prodotto dal prezzo di almeno 599 euro.

La scelta è vastissima e include grandi elettrodomestici, personal computer fissi e desktop, prodotti Dyson, schede video, prodotti per l'intrattenimento come televisori e impianti audio, il volantino Euronics contiene alcune proposte ma potete visualizzarle tutte sul sito o nei punti vendita, la promozione I Magnifici di Euronics è valida infatti anche in store secondo le disponibilità dei singoli negozi e fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Una offerta interessante per acquistare Nintendo Switch a 199 euro se avete già in programma un secondo acquisto importante come un grande elettrodomestico per la casa o un computer nuovo per il gaming o la didattica, o magari avete intenzione di cambiare il vostro smartphone con un top di gamma. A voi la scelta, avete tempo fino al 15 settembre.