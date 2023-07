Nintendo Switch 2 nel 2024, i dev kit già nelle mani delle software house: VGC ne è certa

Il costante susseguirsi di indiscrezioni su di un lancio di Nintendo Switch 2 nel 2024 trova una nuova e importante eco sulle pagine di Video Games Chronicle.

La nota testata digitale dedicata all'attualità videoludica ha infatti rivelato di essere entrata in possesso di anticipazioni esclusive in merito ai piani del colosso di Kyoto. In particolare, la redazione di VGC riferisce di aver dialogato con fonti ben informate sui progetti hardware di Nintendo. Nonostante l'identità di tali personalità sia stata mantenuta ovviamente anonima, la testata non ha esitato nel riportare molteplici dettagli legati alla chiacchierata Nintendo Switch 2.

Nello specifico, VGC riferisce che la nuova console dovrebbe vedere la luce già nel corso del 2024. Il periodo di lancio - si legge - dovrebbe coincidere con la seconda metà dell'anno: una scelta dettata dalla volontà di assicurarsi scorte di hardware sufficienti a soddisfare la domanda del day one, così da evitare le difficoltà affrontate all'esordio da PlayStation 5 e Xbox Series X. Ancora una volta, stando alle fonti di VGC, Kyoto sarebbe intenzionata a puntare su di un modello ibrido, con una console utilizzabile anche in portatile. Apparentemente confermato anche il ritorno al modello delle cartucce, mentre per lo schermo Nintendo potrebbe optare per un LCD, opzione più economica rispetto agli schermi OLED.



A completare l'ondata di indiscrezioni diffusa da VGC, troviamo dichiarazioni relative alla diffusione dei dev-kit di Nintendo Switch 2, che già da ora sarebbero nelle mani degli "studi partner chiave" di Kyoto. Da parte sua, Nintendo non ha commentato i nuovi rumor.