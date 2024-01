Nintendo Switch 2 nel 2024 con Mario 3D e la retrocompatibilità: parla un analista

Il 2024 è cominciato all'insegna di Nintendo Switch 2: no, state calmi, l'erede di Switch non è ancora stata annunciata, ma sono diversi gli analisti ad essersi espressi in merito dicendosi molto fiduciosi nel suo arrivo nel breve/medio termine.

Quest'oggi vi abbiamo già parlato di Serkan Toto, che ha previsto l'arrivo di una nuova Nintendo Switch non troppo dissimile da quella che sta facendo il bello e il cattivo tempo da sette anni a questa parte. Descrivendola come un'iterazione piuttosto che come un'evoluzione, l'analista ha anche pronosticato un prezzo di 400 dollari e un rinnovato focus sulla portabilità e le funzionalità ibride.

Non solo Serkan Toto, anche Tom Wijman ha detto la sua in merito: secondo l'analista di Newzoo, "Nintendo Switch 2 verrà lanciata nel 2024 con un nuovo gioco 3D di Mario molto atteso". Secondo Wijman, quindi, a questo giro la casa di Kyoto avrebbe scelto l'idraulico italiano per spingere le vendite iniziali della nuova console, laddove invece sette anni fa aveva optato per The Legend of Zelda: Breath of the Wild. L'analista ha poi continuato dicendosi piuttosto sicuro della presenza della retrocompatibilità: "Nintendo offrirà agli utenti la possibilità di trasferire gli account Nintendo da Switch a Switch 2, in questo modo non sarà più necessario ricostruire da zero le librerie".



Sebbene sia chiaro, ci teniamo a sottolineare che quanto riferito fin qui non arriva da Nintendo, trattandosi piuttosto di previsioni di analisti specializzati nel mercato videoludico. Bisogna ammettere, però, che si comincia davvero a sentire profumo di Nintendo Switch 2 nell'aria... Che il 2024 sia davvero l'anno giusto?