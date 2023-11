Nintendo Switch 2 nel 2024? Per ora non c'è nulla da dire, Furukawa declina ogni commento

Durante l'ultima riunione con gli analisti a inizio novembre, Nintendo ha annunciato di aver venduto 132.46 milioni di Switch, tuttavia il Presidente della casa di Kyoto non ha voluto rispondere a domande riguardo Nintendo Switch 2.

Nintendo Switch è uscito a marzo 2017 e dopo più di sei anni continua a vendere molto bene, prossimo obiettivo è quello di battere le vendite totali di Nintendo DS e ad oggi mancano 21 milioni di console per raggiungere questo traguardo.

Nintendo mantiene inalterate le previsioni di vendita che parlano di 15 milioni di Switch da distribuire nel corso dell'anno fiscale (entro il 31 marzo 2024) ma aumenta di cinque milioni di unità le previsioni di vendita sul software portandole a 185 milioni.

Shuntaro Furukawa ribadisce come Nintendo non abbia nulla da dire sulla sua prossima console, l'azienda continuerà a supportare Switch ancora a lungo e nuovi giochi sono previsti per il prossimo anno fiscale, tra cui Luigi's Mansion 2 e Paper Mario Il Portale Millenario, oltre allo scomparso Metroid Prime 4 ancora in fase di sviluppo per Switch.

Secondo alcuni report, Nintendo avrebbe già spedito i kit di sviluppo per Switch 2 a publisher come SEGA e Square Enix, oltre a studi europei (si mormora MercurySteam, tra i tanti) con l'obiettivo di produrre i primi giochi di lancio per la nuova console in uscita sempre stando ai rumor alla fine del 2024.