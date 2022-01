Nintendo Switch 2 nel 2024, ma niente Switch Pro: il futuro per Ampere Analysis

Con molte esclusive Nintendo Switch in arrivo nel 2022, incluso il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il nuovo anno della console ibrida si prospetta entusiasmante.

Una rassegna di pubblicazioni che prenderà il via con l'esordio di Leggende Pokémon: Arceus tra poche settimane e che potrebbe segnare altri dodici mesi di grande crescita per l'hardware di Kyoto. Ma quali sono le scommesse degli analisti di settore sul futuro in casa Nintendo?

Di recente, Piers Harding-Rolls, del gruppo Ampere Analysis, ha avuto modo di discorrere con la redazione internazionale di Games Industry. Dopo aver fatto il punto sulle previsioni condivise in merito al 2021 (molte delle quali rivelatesi corrette), l'analista ha prospettato un anno di successi per la famiglia di console Nintendo Switch nel suo complesso. Trainata anche dal successo di Nintendo Switch OLED in Giappone e non solo, quest'ultima dovrebbe superare ancora una volta gli hardware concorrenti, con circa 21 milioni di unità vendute. Parallelamente, si dovrebbe però assistere ad un primo, fisiologico, rallentamento nelle vendite di Nintendo Switch, dopo due anni di forte boom.



Secondo l'esperto di Ampere Analysis, non sarebbe invece in programma alcun modello di Nintendo Switch Pro. Sul fronte del rinnovo della console ibrida, Piers Harding-Rolls sottolinea invece come, nella visione del gruppo, sia probabile il lancio dell'erede di Nintendo Switch nel tardo 2024.