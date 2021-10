Nintendo Switch 2 in 4K, parla Michael Pachter: 'Non uscirà prima del 2024'

Michael Pachter è intervenuto ai microfoni di SIFTD Games per riflettere sulle probabili tempistiche di lancio del rumoreggiato modello 4K di Nintendo Switch: ecco che cosa ne pensa al riguardo il vulcanico analista di Wedbush Securities.

Durante l'ultima puntata dell'ormai consueto Q&A tenuto su YouTube, Pachter si è riallacciato alle ultime indiscrezioni sulle caratteristiche hardware di Switch PRO (o Switch 4K) e ha discusso delle opportunità commerciali che Nintendo potrebbe o meno cogliere decidendo di lanciare una nuova console.

Sul tema, il celebre analista non sembra avere dubbi: "Probabilmente, assisteremo al lancio di una nuova console Nintendo nel 2024 o forse nel 2025. Non è questione di 'capacità di sviluppo', di design o di progettazione dell'hardware, ma è perché stanno facendo un mare di soldi con le attuali Switch. Basta vedere il prezzo che continuano ad applicare al modello base. Probabilmente dopo Natale e la fase di lancio di Switch OLED, quando l'offerta si riequilibrerà, il modello base potrebbe scendere di prezzo ma si troverebbero comunque in una situazione ottimale. Produrre quell'hardware potrebbe costargli tra i 100 e i 150 dollari per console, quindi stanno letteralmente stampando soldi".

In riferimento al gap grafico e tecnologico con PlayStation 5 e Xbox Series X/S, Patcher invita gli appassionati a ricordare che "alcuni credono che Nintendo consideri Microsoft e Sony come i loro concorrenti diretti, ma in quel caso avrebbero già lanciato una nuova console più potente. Il mantra aziendale di Nintendo è ancora quello di Mr. Iwata e della strategia dell'oceano blu (una metafora dell'impegno profuso da Nintendo, sin dai tempi di Wii, nel cercare nuove fette di mercato con l'ampliamento dell'utenza interessata ai videogiochi, ndr). A loro non importa affatto quante Xbox o PlayStation vengono vendute perché sanno che chi compra una console Nintendo lo fa per giocare a giochi Nintendo, e si da il caso che i loro giochi siano delle costanti killer app che macinano record di vendite".

E voi, cosa ne pensate al riguardo? Ritenete che la finestra temporale 2024/'25 sia la più probabile per il lancio di Nintendo Switch 2 o, al contrario, pensate che l'uscita di un nuovo modello debba avvenire il prima possibile? Fatecelo sapere con un commento.