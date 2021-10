Nintendo Switch 2 4K: molti sviluppatori hanno già il dev-kit della nuova console?

NateDrake è tornato a parlare di Nintendo Switch PRO con supporto 4K, a quanto pare la prossima console della casa di Kyoto non sarà un nuovo modello di Switch ma una piattaforma tutta nuova, in arrivo tra la fine del 2022 e il 2023.

La notizia che ci interessa in questa sede è però legata ai giochi: a quanto pare molti grandi publisher e sviluppatori rinominati avrebbero ricevuto i dev-kit della nuova console lo scorso anno mentre team più piccoli li starebbero ricevendo in queste settimane ed altro la fine dell'anno. L'obiettivo sembra essere quello di avere i primi giochi pronti per Natale 2022 anche se poi non è sicuro che la console possa uscire in quel periodo, anche se il lancio potrebbe poi slittare ai primi mesi del 2023.

Ci sarebbero già alcune esclusive in sviluppo per Nintendo Switch 2 oltre a porting di giochi per PlayStation e Xbox, inoltre la console non sarebbe retrocompatibile con Switch, almeno non nativamente ma la casa di Kyoto potrebbe aggirare il problema trovando una soluzione a riguardo.

Nelle scorse settimane Bloomberg ha parlato per prima di giochi 4K in sviluppo per Nintendo Switch PRO con vari sviluppatori (tra i quali anche Zynga) che avrebbero già ricevuto il dev-kit con supporto 4K, anche se le aziende citate hanno negato fortemente di essere in possesso di kit di sviluppo avanzati per una nuova console Nintendo.