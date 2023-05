Niente Nintendo Switch 2 quest'anno: ma quanto dobbiamo aspettare ancora?

Se sognavate di mettere le mani su una nuova console Nintendo quest'anno, dovrete riconsiderare i vostri piani: Nintendo ha confermato che nessuna nuova console uscirà nel 2023... ma quanto tempo bisognerà aspettare?

Una nuova console Nintendo esiste, conferma il Nikkei Asia, e lo sviluppo procede bene e senza intoppi, tuttavia non c'è nessun piano per lanciare un nuovo hardware targato Nintendo nel corso di quest'anno fiscale, dunque Switch 2 uscirà (almeno) dopo il primo aprile 2024, non necessariamente durante l'anno prossimo.

E' un bene? E' un male? Difficile dirlo, con The Legend of Zelda Tears of the Kingdom alle porte, la casa di Kyoto si concentrerà sul probabile ultimo grande blockbuster della console, con Nintendo Switch che ha venduto oltre 125 milioni di unità dal 2017 ad oggi, entrando di diritto nella storia dell'intrattenimento elettronico, anche se i numeri di DS (154.02) e PS2 (155 milioni) sono ancora lontani.

Dal punto di vista tecnico è innegabile che si inizi a sentire il bisogno di un hardware più performante mentre a livello software Nintendo sembra avere ancora qualche cartuccia più piccola da sparare, come un gioco di Mario 2D e il remake di Paper Mario Il Portale Millenario, oltre a Pikmin 4.

Stando così le cose, una nuova console Nintendo potrebbe vedere la luce nell'autunno del 2024, saltando la finestra di fine inverno/inizio primavera che ha contraddistinto il lancio di Switch nel 2017. Un lancio alla fine del prossimo anno con una lineup software corposa (ecco cinque giochi che vorremmo vedere al lancio di Nintendo Switch 2) potrebbe garantire a Nintendo ottime vendite durante la stagione natalizia, contrastando il debutto di PS5 PRO fissato per Natale 2024.

Ricapitolando quindi: la speranza è che Nintendo possa lanciare un nuovo hardware alla fine del prossimo anno, con il 2024 che sarà l'ultimo vero anno di Switch sul mercato. Siete d'accordo con la nostra tesi? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.