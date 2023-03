Nintendo Switch 2 annunciata a fine anno? Anche Jeff Grubb lo ha sentito dire

Nei giorni scorsi, Centro Pokemon ha riportato un leak legato all'annuncio di Nintendo Switch 2: una nuova console della famiglia Switch potrebbe davvero uscire quest'anno? Forse no, ma anche Jeff Grubb ha sentito qualcosa di simile.

Il giornalista e insider ammette di aver sentito dei rumor riguardo l'annuncio di Nintendo Switch 2 più avanti nel corso del 2023 e secondo lui ci sono il 45% di possibilità che la console possa uscire effettivamente entro la fine dell'anno.

Grubb ammette come il rumor di Centro Pokemon diffuso su 4Chan potrebbe essere vero, o almeno potrebbe nascondere un fondo di verità, tuttavia non ci sono assolutamente certezze riguardo l'annuncio di Switch 2 nel 2023.

Nei mesi scorsi si è parlato di un avvio della produzione di Nintendo Switch 2 nel 2023, secondo molti insider la nuova console Nintendo sarebbe ormai finalizzata e la casa di Kyoto ha già preso contatti con le fabbriche in Asia per avviare la produzione, in vista di un lancio globale nel 2024.

Una Nintendo Switch PRO o 4K sembra da escludersi, il progetto sarebbe stato accantonato da tempo per favorire invece i lavori sul nuovo hardware, a questo punto è lecito credere che nel 2023 ne sapremo qualcosa di più, magari in via non ufficiale in attesa di una presentazione targata Nintendo.