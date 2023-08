Nintendo Switch 2 sarà annunciata alla Gamescom? Il rumor impazza in rete

Si torna nuovamente a parlare delle voci di corridoio sulla fantomatica Nintendo Switch 2, o qualunque sarà il nome del successore della Switch originale. E se in molti danno per certa l'uscita di Nintendo Switch 2 nel 2024, una nuova voce si sta diffondendo in rete circa quando la console dovrebbe essere presentata.

Secondo le fonti del portale inglese Startmenu, con informazioni poi riportate anche da Wccftech, sembra che Nintendo abbia in programma di annunciare ufficialmente l'esistenza della sua nuova console in occasione della Gamescom 2023 che si svolgerà dal 23 al 27 agosto come di consueto a Colonia (e con partenza già nella serata del 22 agosto con la Opening Night Live). A quanto pare Startmenu avrebbe ricevuto la soffiata già un mese fa, ma ha aspettato a riportare i rumor fino a quando non ha ricevuto dettagli maggiori e più concreti sui piani della Grande N per la kermesse tedesca.

Come al solito quando si parla del futuro della casa di Kyoto in termini hardware, le informazioni vanno prese con il beneficio del dubbio in mancanza di dettagli ufficiali. Va tuttavia detto che Nintendo tornerà alla Gamescom dopo 4 anni di assenza, e non è quindi da escludere che a Colonia possano arrivare novità concrete sui prossimi progetti della Grande N. E se tra questi ci fosse davvero spazio anche per Nintendo Switch 2? Lo scopriremo alla fine del mese.