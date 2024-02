Nintendo Switch 2 annunciato a marzo? Sembra proprio di sì ormai

Nei giorni scorsi, Nate The Hate ha rivelato che Nintendo Switch 2 verrà svelato a marzo e che il Nintendo Direct di febbraio sarà solamente uno showcase "minore" dedicato alle terze parti.

Una conferma a queste parole arriva dalla voce di NecroFelipe, il fondatore del sito brasiliano Universo Nintendo, il quale afferma che la presentazione del nuovo hardware Nintendo è prevista per il prossimo mese, indicativamente prima della GDC di San Francisco, in programma dal 18 al 22 marzo.

Non è chiaro se si tratti però di una presentazione pubblica o se Nintendo voglia sfruttare magari la Game Developers Conference per mostrare l'hardware a porte chiuse agli sviluppatori americani, dopo aver mostrato il dev kit di Switch 2 ai developer europei la scorsa estate durante la Gamescom.

In ogni caso idealmente dovremmo essere molto vicini all'annuncio, che non avverrà a febbraio ma bensì a marzo o al più tardi in primavera, con lancio previsto, sempre secondo i rumor, entro la fine dell'anno, in un periodo compreso tra settembre e novembre.

A questo punto non ci resta che attendere poche settimane per saperne di più, nel frattempo i tecnici di Digital Foundry si sono sbizzarriti a commentare le caratteristiche di Switch 2 ipotizzando anche la presenza di controller fissi anziché removibili come gli attuali Joy-Con.