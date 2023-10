Nintendo Switch 2: annuncio imminente? Trailer della prima Switch rimosso da YouTube

Forse ci siamo, o forse no, ma un piccolo indizio ha acceso le speranze della community per quanto riguarda l'imminente annuncio di Nintendo Switch 2: in queste ore, Nintendo ha infatti cancellato dal proprio canale YouTube il video di reveal di Nintendo Switch, pubblicato ben sette anni fa. Solo un caso?

Direte voi, non vuol dire nulla, dopo sette anni possono essere scadute le licenze di utilizzo delle musiche o Nintendo non ha più motivo di mantenere quel video pubblicato. Perfetto, dubbi leciti, ma ricordiamoci che in passato la casa di Kyoto ha agito allo stesso modo poco prima di presentare nuovi hardware. Dobbiamo rinfrescarvi la memoria? Siamo qui per questo.

Poco prima dell'annuncio di Nintendo Switch OLED nel 2021, Nintendo ha rimosso il trailer di presentazione di Switch Lite, mentre il trailer di annuncio di Switch OLED è stato oscurato pochi giorni prima dell'annuncio di Nintendo Switch OLED Splatoon 3 Edition. E mentre quest'ultimo è tornato online un mese dopo, il video di presentazione di Switch Lite invece non è mai stato ricaricato.

Dunque, Nintendo ha eliminato il trailer di presentazione della prima Switch perché sta per presentare ufficialmente la sua nuova console? Potrebbe, o magari è solamente un caso... voi cosa ne pensate?