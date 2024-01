Nintendo Switch 2 sta arrivando? Sviluppatori di Capcom e Koei citano una nuova console

È ormai da tempo che si chiacchiera di Nintendo Switch 2, la nuova console della Grande N che dovrebbe fare il suo arrivo sugli scaffali di tutti i negozi entro la fine dell'anno. A tal proposito, alcuni sviluppatori hanno di recente parlato in maniera più o meno esplicita della macchina da gioco.

Come accade ormai ogni anno, sulle pagine di 4Gamer.net è apparsa l'immancabile raccolta di interviste a numerosi sviluppatori giapponesi, i quali hanno risposto a quattro domande circa i momenti più interessanti dell'anno che si è appena concluso e i buoni propositi per il 2024. A stupire sono state le risposte di alcuni di questi sviluppatori, che hanno lasciato intendere di essere in trepidazione per l'arrivo della prossima console Nintendo.

Masao Kawada, produttore di Capcom, ha parlato genericamente di 'console e giochi' in arrivo nel corso dell'anno. Lo stesso vale per Fumihiko Yasuda, sviluppatore di Koei Tecmo che ha parlato dell'uscita di una nuova piattaforma durante il 2024. Yusuke Katakata di Spike Chunsoft, invece, è stato più cauto: in questo caso, lo sviluppatore si è detto molto interessato alla nuova Nintendo Switch dopo aver sentito le ultime voci di corridoio.

Insomma, è davvero improbabile che questa nuova console sia la tanto vociferata PlayStation 5 Pro ed è quindi chiaro che tutti stiano riferendosi alla prossima console di Nintendo, che potrebbe essere annunciata già nei prossimi mesi.

Sapevate che, stando agli ultimi rumor, Nintendo potrebbe essere al lavoro su uno spot di Switch 2?