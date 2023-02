Nintendo tra Switch 2 e aumento di prezzo dei giochi: parla il presidente Furukawa

Dall'ultimo report finanziario di Nintendo sono arrivati diversi interessanti aggiornamenti: non solo Switch ha superato PS4 e Game Boy tra le console più vendute di sempre, ma Nintendo ha anche aumentato del 10% il salario dei suoi dipendenti in Giappone, garantendo così maggior benessere ai lavoratori.

Come rivelato da Reuters, però, emergono altri importanti dettagli circa il futuro della compagnia, collegati non solo a Nintendo Switch 2, ma anche ad un eventuale aumento dei prezzi per i giochi e le console attualmente in commercio. In merito a quest'ultimo punto, il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, chiarisce subito che la compagnia non ha al momento nessuna intenzione di alzare i prezzi dei propri software e delle varie versioni di Nintendo Switch disponibili. Tuttavia, specifica, l'azienda prenderebbe in considerazione tale ipotesi soltanto qualora determinate circostanze lo dovessero rendere necessario, senza però approfondire ulteriormente la questione. In ogni caso i giocatori non devono preoccuparsi: il costo di giochi e console resterà invariato nel prossimo futuro.

Furukawa ha invece declinato ogni tipo di commento sul successore di Nintendo Switch, che si appresta a compiere sei anni (il lancio, lo ricordiamo, avvenne nel marzo del 2017). Nintendo continua dunque a mantenere il più totale riserbo sui propri piani futuri in termini hardware, nonostante le voci di corridoio sempre più frequenti in merito. Ultime in tal senso, le ipotesi di un giornalista giapponese collaborare di Famitsu, secondo il quale la produzione di Nintendo Switch 2 inizierà nel 2023.



Ancora una volta, però, si rimane nel campo delle speculazioni, con Nintendo che continua sulla strada del "no comment" ad ogni domanda relativa alla sua prossima console.