Nintendo Switch 2 avrà un chip Tegra T239? Potenzialità e limiti grafici secondo DF

Mentre in rete si continua a discutere dei leak su Switch 2 tra peso, dimensioni e dock, Digital Foundry ha deciso di focalizzarsi sugli aspetti più 'tecnici' delle anticipazioni legate alla componente grafica su cui dovrebbero poggiarsi le prestazioni della console nextgen Nintendo, ovvero il chip Tegra T239.

Da diversi anni, infatti, NVIDIA starebbe progettando un nuovo SoC dal nome in codice T239, un chip Tegra con processo produttivo a 8nm pensato originariamente per l'industria automobilistica e per la robotica ma, stando ai leak, perfettamente adatto a svolgere funzioni videoludiche avanzate.

Prendendo spunto dalle numerose fughe di notizie e dalle immancabili rivelazioni delle proprie 'gole profonde', i giornalisti di Digital Foundry si dicono certi del fatto che il Tegra T239 sia il chip scelto da Nintendo per dare forma alla prossima generazione di piattaforme Switch, per tutta una serie di motivi.

La prima motivazione addotta dal collettivo di 'analisti tecnoludici' legato a Eurogamer.net è la potenza computazionale garantita dal nuovo SoC della casa verde: il T239 dovrebbe infatti combinare una CPU ARM a otto core con una GPU NVIDIA Ampere dotata di 1536 core CUDA, un'architettura tanto avanzata da consentire delle elevate prestazioni (quantomeno per un chip mobile) sia nell'utilizzo del Ray Tracing che nella gestione di funzionalità basate sul Deep Learning, come l'uscaling e le tecnologie di upsampling 'intelligente' del DLSS.

Partendo da queste specifiche, i ragazzi di Digital Foundry hanno allestito una postazione hardware equivalente con una GPU Ampere e un processore dalle potenzialità computazionali equivalenti per sondare le capacità e i limiti di un'ipotetica console Switch di nuova generazione spinta da un chip Tegra T239.

Stando alle prove condotte dal team di DF, l'utilizzo di un SoC con prestazioni e potenzialità grafiche paragonabili a quelle del Tegra T239 dovrebbero conferire a Switch 2 delle performance non troppo dissimili da quelle offerte da un PC gaming spinto da una GPU NVIDIA RTX 2050, ma con delle funzionalità Ray Tracing e Deep Learning decisamente più 'attuali'. Sono proprio questi vantaggi prestazionali garantiti dall'adozione di un'architettura più moderna che, a detta di Digital Foundry, dovrebbero fare la differenza in un contesto ibrido come quello di Switch 2.

Entrando nel merito dei test compiuti da DF, scopriamo infatti che un'ipotetica Nintendo Switch 2 spinta dal chip Tegra indicato dai leak dovrebbe essere in grado di eseguire Death Stranding in una forbice di framerate compresa tra i 35 fps (in risoluzione 1080p) e i 52 fps (720p), oppure Cyberpunk 2077 in 1080p con DLSS in modalità Bilanciata e preset grafici analoghi alla versione PS5 a un framerate che oscilla tra i 25 e i 30 fps. Se le anticipazioni sull'impiego del Tegra T239 nell'hardware di Nintendo Switch 2 dovessero essere confermate, assisteremmo perciò a un vero e proprio balzo generazionale rispetto alla grafica, alle prestazioni e alle funzionalità tecnologiche dell'attuale famiglia di sistemi ibridi della casa di Kyoto.