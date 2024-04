Nintendo Switch 2 avrà una memoria fulminea? Gli ultimi rumor citano le V-NAND Samsung

Alla recente infornata di rumor su Nintendo Switch 2 tra DLSS e architettura hardware si sommano le ultime anticipazioni condivise da Doctre81: il creatore di contenuti sostiene di aver scoperto delle importanti informazioni su una delle principali componenti della nuova famiglia di console ibride della casa di Kyoto.

A detta dello youtuber, infatti, il profilo LinkedIn di un non meglio specificato ex Direttore della divisione Device Solution di Samsung Electronics conterrebbe delle indicazioni piuttosto eloquenti su una delle componenti hardware più importanti di Switch 2, ossia la memoria NAND.

Tra le mansioni svolte negli anni trascorsi in Samsung, l'ex direttore del colosso tecnologico sudcoreano avrebbe citato l'impegno profuso nel gestire il team di programmatori e ingegneri incaricato di sviluppare un Flash Controller NAND per un 'misterioso' prodotto da Nintendo. Le indicazioni sulla V-NAND Flash di quinta generazione di Samsung arrivano sempre dallo 'storico' su LinkedIn delle mansioni svolte da questo ex direttore della multinazionale hi-tech asiatica, da qui l'interesse del creatore di contenuti per le informazioni condivise sul noto portale social per professionisti da questo ex dipendente Samsung la cui identità, però, non è stata ancora rivelata.

Nonostante le V-NAND di Samsung siano ormai giunte alla loro nona generazione (con la decima già in cantiere per l'inizio del 2025), gli 1,4 GB/s di velocità in lettura dei dati garantiti dalle V-NAND di quinta generazione consentirebbero a Switch 2 di compiere un balzo considerevole rispetto agli attuali modelli di console Nintendo a livello di performance e potenza bruta, dotandola ad esempio di un software di sistema fulmineo e di innegabili vantaggi prestazionali nel caricamento e nell'esecuzione dei singoli giochi. Staremo a vedere.

