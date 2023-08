Nintendo Switch 2 avrà uno schermo LCD da 8 pollici e 512GB di memoria?

Dopo aver appreso del possibile annuncio di Nintendo Switch 2 alla Gamescom 2023 di Colonia, i rumor legati alla prossima console ibrida della grande N non accennano ad arrestarsi. Ad alimentare il fuoco della speculazioni e delle teorie è l'insider Nate the Hate, che nelle scorse ore ha tenuto un podcast dedicato all'argomento.

Oltre ad aver riassunto le principali informazioni emerse in questi giorni sulla console, l'insider ha aggiunto ulteriori dettagli durante il suo podcast, concentrandosi in particolar modo sulla tipologia di display adottata da Switch 2 e sulla sua memoria interna.

Stando a quanto ha appreso Nate the Hate, Nintendo Switch 2 dovrebbe montare uno schermo LCD da 8 pollici. Il fatto che la console ibrida rinuncerà al display OLED era già cosa nota, mentre le sue possibili dimensioni non erano ancora emerse nelle precedenti indiscrezioni. Le anticipazioni dell'insider andrebbero quindi a confermare il passo indietro a livello qualitativo nei confronti di Switch OLED, che al lancio ha migliorato sensibilmente la godibilità dell'esperienza utente rispetto alla console standard e al modello Lite.

Nate the Hate suggerisce inoltre che sotto il cofano di Nintendo Switch 2 ci sarà una "quantità abbastanza significativa di memoria flash interna", che in termini numerici dovrebbe corrispondere a 512GB di spazio di archiviazione. In ogni caso è lo stesso insider ad invitare alla prudenza, in quanto trattasi di informazioni che potrebbero essere smentite in futuro dagli annunci ufficiali di Nintendo.