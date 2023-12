Nintendo Switch 2 tra cartucce sul Dock, cloud gaming e data del reveal: gli ultimi leak

Alle recenti anticipazioni sul mese di annuncio di Nintendo Switch 2 si aggiungono le ultime indiscrezioni che la leaker HotGirlVideos69 sta facendo rimbalzare in rete sulla progettazione, sulle funzionalità e sulle tempistiche di presentazione della console nextgen della casa di Kyoto.

Stando alla leaker che in passato ha dato più volte prova della sua attendibilità, in questi anni le fucine creative del colosso tecnologico giapponese avrebbero apportato diverse modifiche al progetto originario di Switch 2, presumibilmente in funzione del rinvio del suo annuncio determinato dallo straordinario successo commerciale dell'attuale Switch.

Ebbene, stando alla 'gola profonda' specializzatasi in anticipazioni sui videogiochi e sulle piattaforme Nintendo, il design originario di Switch prevedeva uno slot per cartucce solo sul Dock e, conseguentemente, una modalità portatile completamente digitale. Sempre a detta di HotGirlVideos69, il prototipo ormai accantonato di Switch 2 prevedeva dei JoyCon 2.0 con design in stile controller backbone per dispositivi mobile.

La leaker ritiene inoltre che le prossime informazioni 'ufficiose' sulle specifiche tecniche e le funzionalità di Switch 2 arriveranno prima di San Valentino (14 febbraio), in funzione dei kit di sviluppo che sarebbero stati distribuiti alle terze parti dall'azienda giapponese. Sempre a detta di HotGirlVideos69, da qui ai prossimi mesi avremo modo di ricevere dei chiarimenti sul vociferato servizio Nintendo Cloud Gaming per Switch 2 adottato dalla casa di Super Mario in collaborazione con un colosso hi-tech sudcoreano non meglio precisato: quanto alla presentazione ufficiale della console, per la leaker ci sarà quindi da attendere almeno fino a metà 2024. Come di consueto, vi invitiamo a prendere con le pinze qualsiasi indiscrezione o voce di corridoio e a considerarle come tali.