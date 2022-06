Nintendo Switch 2: per la casa di Kyoto sarà difficile ripetersi, secondo Reggie Fils-Aime

In un'intervista concessa da Reggie Fils-Aime ai giornalisti di CNET, l'ex boss di Nintendo of America ha condiviso delle riflessioni su quelle che, a suo giudizio, saranno le difficoltà che Nintendo dovrà superare con Switch 2 per ripetere il successo commerciale degli attuali modelli della console ibrida.

Nel riprendere le dichiarazioni condivise a febbraio dai vertici dell'azienda giapponese sulla nuova esperienza da offrire con Nintendo Switch 2, Fils-Aime ha dapprima precisato di non essere a conoscenza dei piani della casa di Kyoto, salvo poi sottolineare come "Nintendo lo ha già detto nei passati report finanziari, stanno portando avanti delle profonde riflessioni sulla loro prossima console dopo Switch e su come questo passaggio debba avvenire con decisioni ben ponderate".

L'ex esponente di Nintendo of America ha ricordato che "ripensando al passato, si può sostenere che è successo solo una manciata di volte che ad una console di successo abbia fatto seguito una console dal successo altrettanto grande o addirittura superiore. Penso ad esempio a Sony e al passaggio da PS1 a PS2, oppure a Nintendo dal Gameboy al Nintendo DS. Ma si tratta di eccezioni, da allora nel settore non abbiamo più assistito a fenomeni simili. Per questo penso che Nintendo, con la sua nuova console, dovrà affrontare una sfida davvero significativa se vuole garantirsi un successo analogo o superiore a quello dell'attuale Switch".

Vale la pena precisare che Reggie Fils-Aime, nel suo discorso sulle "console di successo", non si riferisce al volume totale di console vendute, bensì alla fetta di mercato ottenuta rispetto alle piattaforme concorrenti. È proprio in quest'ottica che, per l'ex boss di Nintendo of America, sarà difficile assistere a una differenza altrettanto marcata tra le vendite della prossima console della casa di Kyoto, la rumoreggiata Nintendo Switch 4K, e il giro d'affari generato dalle console PlayStation e Xbox. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento.