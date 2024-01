Nintendo Switch 2: centinaia di sviluppatori al lavoro sulla console nextgen

Mentre sale la febbre da Switch 2 con i preordini di uno store giapponese, l'ultimo sondaggio indetto dagli organizzatori della GDC fa emergere un dato davvero interessante: sono ormai centinaia gli sviluppatori che non nascondono più di essere al lavoro sulla prossima console Nintendo.

Realizzato nell'ambito delle iniziative della GDC con la partecipazione di oltre 3.000 addetti al settore, il nuovo sondaggio 'State of the Game Industry' proponeva diversi quesiti, come quello inerente le piattaforme di destinazione dei progetti in sviluppo.

Ebbene, l'8% dei partecipanti al sondaggio (non meno di 240 sviluppatori) riferisce di essere prevalentemente al lavoro su videogiochi destinati ad approdare sul 'successore di Nintendo Switch'. Un numero incredibile, se consideriamo i probabili accordi di non divulgazione stipulati dalla casa di Kyoto con le software house che avrebbero già ricevuto i devkit di Nintendo Switch 2.

Dietro a quell'8% emerso dal sondaggio GDC, quindi, potrebbe nascondersi un numero sensibilmente più elevato di sviluppatori impegnati nella realizzazione di giochi (first party o multipiattaforma) per Switch 2, in funzione della più che logica reticenza degli addetti al settore nel condividere informazioni sotto NDA.

Qualora ve lo foste perso, qui trovate l'ultimo report da Taiwan su prezzo e specifiche hardware di Nintendo Switch 2.