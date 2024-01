Nintendo Switch 2: cinque cose che devono esserci per avere successo, non si può sbagliare

Continuano ad emergere nuovi rumor su Nintendo Switch 2, secondo varie fonti la prossima console della casa di Kyoto uscirà alla fine del 2024 ad un prezzo di circa 400 dollari, mantenendo idealmente inalterata la natura ibrida che tanto successo ha garantito alla famiglia Switch.

Secondo Bloomberg, Nintendo Switch 2 sarà il prodotto videoludico di maggior successo del 2024, l'hype che circonda la nuova piattaforma Nintendo è altissimo e prima della presentazione ufficiale vi sveliamo cinque cose che vorremmo assolutamente su Switch 2.

Schermo OLED

Sembra scontato ma in realtà stando alle voci di questi ultimi mesi, Nintendo Switch 2 non avrà uno schermo OLED, almeno non al lancio. Si parla genericamente di uno schermo 120 Hz ma da nessuna parte si cita il display OLED facendo quindi pensare in realtà ad pannello LCD, scelta ideale per contenere i costi ma che potrebbe scontentare il pubblico più esigente.

Un nuovo Mario 3D e Metroid Prime 4 al lancio

Super Mario Bros Wonder è un capolavoro e su questo non si discute, ma noi vogliamo un nuovo Mario 3D e lo vogliamo al lancio della console. Che sia Super Mario Odyssey 2 più volte rumoreggiato, Super Mario Galaxy 3 o un titolo del tutto nuovo, un gioco di Super Mario con mondi vastissimi da esplorare è tutto quello che vogliamo per inaugurare Switch 2.

Ricarica rapida a induzione

Basta cavi, basta blocchi di alimentazione, Nintendo Switch 2 deve supportare la ricarica rapida a induzione, senza alcun dubbio. Vogliamo ricaricare la console semplicemente appoggiandola sulla basetta, togliendoci di torno quegli enormi alimentatori.

Nintendo eShop, interfaccia e Online rinnovati

Sul fronte servizi, Nintendo deve necessariamente migliorare. Pensiamo all'interfaccia di Switch, semplice e funzionale ma davvero scarna e ancora oggi poco personalizzabile (dove sono i temi?). Lo stesso discorso vale poi per eShop, il negozio digitale è molto confusionario, i menu non sono sempre intuitivi e alcune categorie sono ben nascoste. Anche l'Online, infine, necessita di una struttura più snella, senza lungaggini o complicazioni per entrare in partita e contattare altri giocatori.

Retrocompatibilità totale

Non scherziamo, Nintendo Switch 2 deve essere pienamente compatibile con tutti i giochi e gli accessori usciti su Nintendo Switch. Sembra ovvio ma non lo è, dal momento che non sappiamo se la nuova console utilizzerà ancora le schede gioco o un altro tipo di supporto per l'archiviazione. Non vogliamo dover essere costretti a buttare i controller e tutti gli altri gli accessori acquistati in questi anni, sarebbe un vero peccato.