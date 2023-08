Nintendo Switch 2 sarà una console ibrida o solo portatile?

Ad animare questa calda ed imprevedibile stagione estiva ci hanno pensato le succose indiscrezioni su Nintendo Switch 2 messe in giro da VGC ed Eurogamer, due fonti reputate più che autorevoli. Mentre a Kyoto continuano a tacere, le due testate hanno tratteggiato i connotati di quella che parrebbe essere l'erede di Switch.

Nintendo Switch 2 sarà una console ibrida come Switch 1?

Se siete giunti fin qui, è perché siete curiosi di conoscere la natura della prossima console di Nintendo. Fermo restando che non c'è ancora nulla di ufficiale al momento, le fonti di VGC ed Eurogamer confermerebbero la natura ibrida di Nintendo Switch 2. L'erede di Switch dovrebbe dunque conservare la duplice natura di piattaforma casalinga e dispositivo portatile, prestandosi ad una duplice fruzione per andare incontro alle esigenze dei videogiocatori.

Sembra dunque che il successo di Nintendo Switch (parliamo di ben 130 milioni di unità vendute fino ad oggi) abbia convinto la Grande N a non stravolgere la filosofia alla base delle due console, come invece ha fatto spesso e volentieri in passato.

Cos'altro sappiamo di Nintendo Switch 2?

Le fonti di VGC e Eurogamer hanno inoltre descritto una console dotata di schermo LCD (probabilmente da 8 pollici), munita di 512 GB di memoria interna e lettore di cartucce, e destinata ad essere lanciata nel corso della seconda metà del 2024. La retrocompatibilità rappresenta un bel punto interrogativo invece, dal momento che le fonti si sono espresse in maniera discordante.

A scanso di equivoci specifichiamo ancora una volta che nessuna di queste indiscrezioni è stata confermata da Nintendo. La certezza l'avremo solamente quando verrà effettuato un annuncio ufficiale, che stando a Grubb potrebbe avvenire già quest'anno. Tra l'altro, gli sviluppatori avrebbero già ricevuto i dev-kit di Switch 2.