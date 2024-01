Nintendo Switch 2: la nuova console non supererà il suo predecessore, per gli analisti

Sebbene abbia dichiarato di non sapere ancora nulla riguardo alla console, Electronic Arts ritiene positivo che Nintendo Switch 2 sia presumibilmente in dirittura d'arrivo. Gli analisti di mercato, tuttavia, ritengono che la prossima piattaforma ideata dalla grande N difficilmente possa superare i risultati del suo predecessore.

Un nuovo report di Bloomberg ha raccolto i commenti da vari analisti in tutto il mondo, e tutti sembrano concordare su un punto: Nintendo Switch non verrà superata dal suo successore in termini di vendite.

"Nelle nostre stime sugli utili quinquennali, prevediamo che i profitti durante il ciclo dell'hardware di prossima generazione non superino i picchi del ciclo di Nintendo Switch. [Ciò potrebbe cambiare se la console] si rivelasse un hardware di nuova concezione piuttosto che un successore sulla falsariga di Nintendo Switch", ha ad esempio dichiarato Minami Munakata, analista presso Goldman Sachs Group Inc. Dello stesso parere è Yijia Zhai di Macquarie Group Ltd, che prevede risultati al di sotto di quelli che hanno portato Nintendo Switch a superare anche i numeri di Wii.

Sempre secondo le stime degli analisti, Nintendo Switch 2 non soffrirà di alcuna carenza di scorte quando sarà il suo momento di arrivare sugli scaffali di tutto il mondo. Naturalmente bisogna prendere con le pinze queste previsioni, specialmente se consideriamo che Nintendo non ha ancora svelato alcun dettaglio ufficiale sulla sua console.