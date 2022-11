Nintendo Switch 2: Creatures Co. sviluppa un gioco nextgen di Pokemon?

Il polverone mediatico per i leak su Nintendo Switch Pro o 4K con chip Tegra239 viene nuovamente sollevato, seppure indirettamente, da un annuncio di lavoro pubblicato da Creatures Co. che suggerisce lo sviluppo di un nuovo videogioco di Pokemon su 'hardware di nuova generazione'.

La software house giapponese affiliata a Nintendo e The Pokemon Company ha da poco aggiornato il proprio sito ufficiale per confermare l'avvenuta apertura di una nuova posizione lavorativa per programmatori, artisti 3D e designer interessati a partecipare a delle "attività di ricerca e sviluppo su hardware di nuova generazione".

Creatures Co. riferisce di essere alla ricerca di talenti specializzati nello sviluppo di modelli 3D, asset grafici, effetti particellari, componenti logiche, animazioni e quant'altro possa essere trasposto su motori grafici come Unity o Unreal Engine.

Nella scheda condivisa dalla compagnia nipponica, ci teniamo a sottolinearlo, non viene fatto alcun riferimento diretto ed esplicito alla serie di Pokemon o tantomeno a Nintendo Switch 2, ma il passaggio sulle "attività R&D per hardware di nuova generazione" di Creatures Co. non è sfuggito alla community che, come spesso avviene in questi casi, sta dando adito a numerose speculazioni su portali come Reddit o ResetEra. Da parte nostra, come di consueto vi invitiamo a prendere con le pinze qualsiasi genere di anticipazione non ufficiale, leak o teoria e di considerarle per ciò che sono.