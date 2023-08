Nintendo Switch 2 era davvero alla Gamescom? Anche Tom Henderson l'ha sentito dire

Nelle scorse ore, Jez Corden di Windows Central ha sentito dire che Nintendo ha svelato Switch 2 alla Gamescom, ovviamente a porte chiuse ad un ristretto numero di creator e membri della stampa internazionale. Sarà vero? Non lo sappiamo, ma si continua a parlare di questa storia.

Anche Tom Henderson infatti è intervenuto su Insider-Gaming per rivelare di aver sentito le stesse voci dalle sue fonti: Nintendo avrebbe parlato (o mostrato, non è chiaro) di Nintendo Switch 2 ad alcuni membri della stampa, giornalisti, creator e influencer, giunti a Colonia proprio su invito di Nintendo of Europe.

Henderson ha interpellato le sue fonti, tuttavia nessuno dei suoi contatti al momento è in grado di confermare che questo incontro a porte chiuse sia avvenuto e nemmeno quale sia stato l'argomento esatto: alcune persone hanno visto fisicamente Switch 2 o semplicemente si è parlato della nuova console con un piccolo numero di addetti ai lavori?

L'insider e leaker continuerà ad indagare ma come detto al momento non ha dettagli più precisi in merito e non può confermare che Switch 2 sia stata mostrata alla Gamescom. Secondo i rumor, la nuova console Nintendo uscirà nel 2024 e vari studi avrebbero già i dev kit, tra cui un team europeo (si presume possa trattarsi di MercurySteam, autore di Metroid Dread), inoltre sembra che un gioco di Mario per Switch 2 sia già in lavorazione.