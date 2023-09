Nintendo Switch 2, Dev Kit già in giro? Retrocompatibilità, cartucce, fotocamera

Dopo essersi iscritto a Reddit per chiarire che i rumor su Bloodborne Remaster sono stati messi in giro da un impostore che si è appropriato del suo nome, il noto leaker Im A Hero Too è andato a ruota libera su SEGA e Square Enix, due realtà che già dimostrato di conoscere bene in passato.

Lato SEGA Atlus, il leaker ha anticipato l'arrivo di un nuovo Sonic l'anno prossimo e ha invitato alla pazienza in vista di Persona 6, che parrebbe essere più lontano di quanto inizialmente preventivato. Per quanto riguarda Square Enix, ha invece predetto l'arrivo di Final Fantasy 7 Remake su Nintendo Switch 2, avvertito di un ritardo per Final Fantasy 9 Remake e anticipato un nuovo protagonista per la terza parte del rifacimento di Final Fantasy 7.

Avendo tirato in ballo la prossima console di Nintendo, il leaker ha anche approfondito tale argomento affermando che i Kit di Sviluppo di Switch 2 si troverebbero già in giro, nel caso specifico già nelle mani di SEGA Atlus e Square Enix. Stando a quanto avrebbe sentito dire, il kit di sviluppo sarebbe dotato di una funzione di retrocompatibilità con i giochi della console precedente, una nuova tipologie di cartucce (secondo My Nintendo News potrebbero essere più grandi) e una nuova fotocamera.

Il leaker è stato piuttosto vago su queste funzionalità, non avendo offerto informazioni più dettagliate, in compenso ha tessuto indirettamente le lodi dell'hardware, affermando che "Final Fantasy 7 Remake gira come un gioco PlayStation 5 sui devkit di Switch 2". L'operazione di conversione, tra l'altro, si sarebbe rivelata molto semplice, al punto che Final Fantasy 7 Remake potrebbe configurarsi come un gioco di lancio per Switch 2.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di devkit nelle mani degli sviluppatori (VGC si è già detta certa nelle settimane scorse) e di retrocompatibilità per Switch 2 (che è stata già descritta come una seria eventualità dai vertici di Nintendo). Questi leak vanno ad aggiungersi ai report di Eurogamer e VGC, che hanno descritto Nintendo Switch 2 come una console ibrida in uscita nella seconda metà del 2024.