Nintendo Switch 2: i dev-kit supporterebbero la retrocompatibilità

In questi giorni il web è un vero e proprio un fiume in piena per quanto concerne i rumor su Nintendo Switch 2, che - a voler dar retta agli insider e ai report provenienti da mezzo mondo - sarebbe in procinto di essere annunciata con un lancio ufficiale programmato entro la fine del 2024.

Il chiacchiericcio odierno è incentrato sulle presunte potenzialità hardware della console. Mentre Reuters conferma la presenza sotto la scocca di un chip customizzato da NVIDIA (come da previsioni, visti e considerati l'accordo decennale in essere e il Tegra X1 già presente in Switch 1), NateTheHate interviene sulle pagine del forum di ResetEra per sottolineare la presenza della funzione di retrocompatibilità in Nintendo Switch 2 (o qualsiasi sarà il suo vero nome).

A suo dire, i dev-kit attualmente in mano degli sviluppatori sarebbero provvisti del supporto alla retrocompatibilità, dunque permetterebbero l'esecuzione dei videogiochi usciti dal 2017 in poi su Nintendo Switch. L'insider s'è mostrato piuttosto sicuro dell'informazione, aggiungendo che gli unici dubbi sarebbero invece legati ai miglioramenti grafici che la funzione potrebbe offrire, attualmente ignoti.

Detto ciò, anche se appare piuttosto chiaro, ci teniamo a precisare che i dettagli forniti da NateTheHate non possono essere considerati in alcun modo ufficiali, dunque vi consigliamo di non dare per scontata la presenza della retrocompatibilità fino ad un annuncio ufficiale di Nintendo. Se anche fosse tutto vero, esiste anche la possibilità che la grande N decida di eliminare la funzione dalla console destinata ad essere commercializzata, dunque è ancora tutto da vedere.

Ricordiamo che NateTheHate è solo una delle personalità che puntano a marzo 2024 come mese di annuncio di Nintendo Switch 2.