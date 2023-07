Nintendo Switch 2: devkit già in mano a una software house spagnola? Gli ultimi leak

Non pago dell'eco mediatica delle sue ultime anticipazioni su Ori 3 come prequel o sequel della serie targata Moon Studios, Nash "El Analista de Leaks" Weedle si riaffaccia sui social per dirsi certo del fatto che una software house spagnola abbia già ricevuto da Nintendo un kit di sviluppo di Switch 2.

La 'gola profonda' che fornì le prime indiscrezioni sullo sviluppo di Metroid Dread decide quindi di assecondare le richieste dei tanti appassionati di console Nintendo che attendono con impazienza l'annuncio ufficiale della prossima generazione di piattaforme Switch.

Con un eloquente messaggio condiviso su Twitter, Nash Weedle spiega che una casa di sviluppo spagnola "sempre più vicina a Nintendo è riuscita a ottenere un devkit di Switch 2. Ciò significa che i rapporti tra questo studio e Nintendo si stanno facendo sempre più stretti e che ci troviamo ormai a ridosso della presentazione ufficiale di Switch 2".

Considerando i passati leak di Nash Weedle e la collaborazione stretta da Nintendo con MercurySteam, tutti gli indizi condivisi dalla gola profonda sembra condurre proprio in direzione della software house iberica che ha dato forma a Metroid Dread e, prima ancora, a Metroid Samus Returns, nonché alla celebre serie action adventure di Castlevania Lords of Shadows.

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di questa fantomatica software house spagnola che sarebbe entrata in possesso di un devkit della nuova console della casa di Super Mario (e Metroid...), vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere il nostro approfondimento su Nintendo Switch 2 tra potenza, retrocompatibilità e ultimi rumor.