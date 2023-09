Nintendo Switch 2 e DLSS: Kyoto cerca esperti di machine learning

Al termine della Gamescom 2023 sono letteralmente esplosi i rumor sul possibile hardware montato da Nintendo Switch 2, console ancora non ufficialmente annunciata da Kyoto, ma destinata a presentarsi come l'erede dell'attuale ammiraglia nipponica.

Tra gli elementi più citati dalle indiscrezioni recenti, spicca in particolare il supporto della console al DLSS di NVIDIA. Una eventualità che ora pare trovare una possibile conferma in un annuncio di lavoro pubblicato dalla stessa Nintendo. Rivolta a un aspirante Data Engineer, la posizione aperta è dedicata a esperti nel campo del machine learning, desiderosi di mettere alla prova la tecnologia su "piattaforme integrate a basso consumo". Il futuro ingegnere Nintendo, si legge nell'annuncio, avrà il compito di esplorare i processi di "ottimizzazione del machine learning", al fine di adeguare questi ultimi a "limiti in termini di memoria, potenza e CPU".



L'annuncio di lavoro sembrerebbe confermare l'interesse di Kyoto per il DLSS, che vede appunto nel machine learning la chiave del proprio funzionamento. Elemento di ulteriore rilievo, l'apertura di tale posizione lavorativa potrebbe stare a indicare che l'architettura di Nintendo Switch 2 è ormai stata pressoché definita dai vertici della Grande N.



Per il momento, a ogni modo, non resta altro da fare che attendere aggiornamenti da Kyoto, mentre Nintendo Switch si prepara ad accogliere Super Mario Bros Wonder.