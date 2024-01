Nintendo Switch 2: EA non sa nulla, ma il lancio di nuove console è un bene di solito

Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts, ha risposto in maniera vaga alle domande degli azionisti su Nintendo Switch 2 durante l'ultima conference call con gli investitori della compagnia che si è tenuta nelle scorse ore.

Nello specifico alcuni azionisti hanno chiesto se franchise come Battlefield, Madden NFL e EA Sports FC faranno il loro debutto sulla nuova console Nintendo. Il commento di Wilson non si è fatto attendere:

"Assolutamente non posso commentare qualcosa che non è stato ancora annunciato, comunicato o confermato in nessun modo. Tuttavia, se guardiamo al passato, notiamo come ogni nuovo hardware abbia portato in dote delle migliorie per quanto riguarda CPU, GPU, memoria, durata della batteria e risoluzione. In genere questa è una cosa buona per noi."

Nessuna conferma dunque riguardo l'uscita di giochi come APEX Legends, Madden, EA FC e Battlefield sulla prossima console Nintendo, c'è da dire però che Electronic Arts ha supportato negli anni Nintendo Switch con molti titoli (pensiamo allo stesso APEX Legends ad esempio) ed è dunque probabile ipotizzare supporto anche per la nuova console della casa di Kyoto.

Ne sapremo sicuramente di più nel corso dei prossimi mesi, secondo gli analisti Nintendo presenterà Switch 2 tra la primavera e l'estate con debutto previsto nei mesi autunnali.