Nintendo Switch 2 esce nel 2024: alcuni publisher preoccupati per la retrocompatibilità?

Tom Phillips di Eurogamer.net conferma quanto emerso nelle scorse ore: Nintendo Switch 2 esce nel 2024, le fonti del sito confermano il report di VGC, sottolineando come il lancio di Switch 2 sia previsto per la seconda metà del prossimo anno.

Le fonti di Eurogamer confermano inoltre la natura ibrida della console, che permetterà dunque di giocare sia in modalità casalinga che portatile. VGC suggerisce la presenza di un display LCD al posto di uno schermo OLED per contenere i costi, inoltre viene confermata l'adozione delle cartucce come supporto per i giochi.

A questo proposito, Tom Phillips sottolinea un passaggio importante del report di VGC, ovvero la retrocompatibilità di Switch 2 con i giochi dell'attuale console: "alcuni editori" avrebbero dichiarato che il supporto per i giochi Switch potrebbe cannibalizzare la possibilità di vendere i vecchi giochi in versione aggiornata o rimasterizzata.

Sebbene le vendite hardware di Switch siano in calo, il software vende ancora molto bene e la stessa Nintendo ha in programma un serie di titoli di discreto spessore per i prossimi mesi come Super Mario Wonder, Super Mario RPG, il nuovo WarioWare, Luigi's Mansion 2 e il nuovo platform della Principessa Peach. L'obiettivo è quello di garantirsi una solida ultima stagione natalizia con Switch, Eurogamer.net ha contattato Nintendo per un commento, al momento però la casa di Kyoto non ha ancora risposto.