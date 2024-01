Nintendo Switch 2 esce a settembre? Indizi e ipotesi da un produttore di periferiche - Aggiornata

Come facilmente prevedibile, l'anticipazione sul mese di lancio della console nextgen di Nintendo condivisa da Altec Lansing sta facendo velocemente il giro dei social, con tantissimi appassionati di videogiochi che si interrogano sull'effettiva affidabilità di queste affermazioni . In attesa di un chiarimento da parte dei diretti interessati (e ovviamente della casa di Kyoto), vi lasciamo a questo nostro approfondimento sulle 5 cose che devono esserci in Nintendo Switch 2 per avere successo . Aggiornamento dell'11 gennaio, ore 19:50 - I portavoce di Altec Lansing hanno spiegato al giornalista Jason Schreier di Bloomberg che "che stanno solo facendo ipotesi sulla data di uscita della prossima console Nintendo". Anche il giornalista Giovanni Colantonio di DigitalTrends riferisce di aver contattato Altec Lansing, il cui portavoce sostiene di non avere informazioni sulla data di commercializzazione di Switch 2 pur precisando che dovrebbe comunque avvenire entro la fine del 2024 . Anche il fondatore di AI Shark, Todd Hays, sarebbe intervenuto per riferire che Nintendo non ha ancora chiarito in via ufficiale la finestra di lancio di Switch 2 e, per questo, l'uscita entro fine 2024 sia da intendersi come puramente ipotetica. In ragione delle ultime dichiarazioni di Altec Lansing, e del successivo chiarimento di AI Shark, abbiamo modificato il titolo della notizia per riflettere la nuova situazione venutasi a delineare.

FYI: An Ai Shark spokesperson tells me they're just guessing about the next Nintendo console's release date https://t.co/CqPE9oBSDr — Jason Schreier (@jasonschreier) January 11, 2024

We have an update from Altec Lansing. They have clarified that Nintendo has not set an official date, but that it will launch Fall 2024. It did not backtrack on the device's name, 2024 release plan, or general existence. https://t.co/DjqDeN5ubt — Giovanni Colantonio (@MarioPrime) January 11, 2024