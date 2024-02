Nintendo tra Switch 2, esclusive e concorrenza: la visione del presidente Furukawa

Dopo aver discusso delle previsioni di vendita e del successo inarrestabile di Switch nel 2024, il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa ha colto l'occasione offertagli dall'ultimo Q&A con gli investitori per illustrare la visione della casa di Kyoto.

Il massimo esponente del colosso videoludico giapponese ha risposto alle domande postegli dagli azionisti e dagli investitori della Grande N, fornendo delle importanti indicazioni in merito alle strategie che l'azienda intende attuare da qui ai prossimi anni nell'ottica di una costante innovazione e attenzione agli utenti.

"Sentiamo ogni giorno questo senso di urgenza mentre lavoriamo ai nostri progetti e portiamo avanti la nostra attività", esordisce nel suo discorso Furukawa prima di citare (seppure indirettamente) Switch 2 spiegando che "la transizione da una generazione di console all'altra non è mai facile, ci sono da affrontare sempre delle sfide significative. Essendo un'azienda che ha già sperimentato queste transizioni in passato, sappiamo che a prescindere dal successo raggiunto dalle nostre piattaforme non consideriamo mai 'totalmente sicura' la situazione".

Il boss di Nintendo discute anche della forte concorrenza rappresentata da Sony, Microsoft, dal PC gaming e dal mercato mobile, come pure dalle altre forme d'intrattenimento: "La nostra è un'attività che è sempre esposta a una grande concorrenza, che in una prospettiva più ampia coinvolge varie forme d'intrattenimento che si contendono il tempo e l'interesse degli utenti. In questo ambiente, quindi, continuare a offrire proposte uniche per diventare un marchio scelto dai clienti sta diventando una necessità sempre più pressante".

Furukawa riflette anche sull'importanza delle 'esclusive', intese anche come funzionalità hardware specifiche della propria famiglia di console, dichiarando che "per continuare a offrire un intrattenimento innovativo che possa essere apprezzato dai nostri clienti in tutto il mondo, riteniamo che continuare la nostra attività nel campo delle console e nello sviluppo di videogiochi con una forte integrazione tra hardware e console sia la migliore strategia da attuare. Pertanto, stiamo portando avanti numerosi iniziative nel settore della ricerca e sviluppo. I nostri prodotti non sono una necessità quotidiana, di conseguenza se non sono interessanti rischiamo di perdere rapidamente l'attenzione della gente. Per questo è fondamentale sforzarci nel fal sentire Nintendo vicina alle persone, incentivando un legame a lungo termine tra noi, loro e le nostre IP".