Nintendo Switch 2 esiste davvero? Un annuncio di lavoro NVIDIA desta sospetti

La scorsa settimana NVIDIA ha acceso i riflettori su Nintendo Switch 2, adesso la compagnia ha pubblicato un secondo annuncio di lavoro per la posizione di Game Console Developer Tools Engineer, apparentemente legata proprio al successore di Switch.

NVIDIA cerca un candidato con conoscenze tecniche, creative e pratiche per esplorare lo sviluppo e l'ideazione di strumenti grafici per sviluppatori di videogiochi per piattaforme da gioco. Fino a qui niente di strano in realtà, ma di quali console si parla? Presumibilmente di Nintendo Switch PRO o Nintendo Switch 2 dal momento che la piattaforma Nintendo è l'unica ad utilizzare il SoC NVIDIA.

L'annuncio di lavoro pubblicato su LinkedIn non presenta espliciti riferimenti a Nintendo e la parole Nintendo, Switch, Switch 2 o Switch PRO non vengono mai citate, dunque si tratta unicamente di speculazioni.

C'è da dire che i tempi sembrano maturi per la presentazione di un nuovo hardware Nintendo, Switch è stata lanciata nel 2017 e negli anni è stata affiancata da Switch Lite e Switch OLED, un ulteriore modello di Switch non sembra essere nei piani di Nintendo con la compagnia che ha già iniziato a guardare al futuro, anche se come detto al momento nulla è stato annunciato. Secondo gli analisti, Nintendo Switch PRO uscirà nel 2024 con una presentazione prevista nel corso del 2023.