Nintendo Switch 2 esiste? Furukawa spiega le recenti spese hardware

Nel corso dei giorni scorsi sono stati avvistati dei movimenti sospetti da parte di Nintendo, che avevano nuovamente dato adito alle voci che vogliono il successore di Switch non troppo lontano dal suo annuncio ufficiale.

Nel corso del nuovo incontro con gli investitori, il presidente Shuntaro Furukawa ha svelato il motivo che si cela dietro le recenti manovre di Nintendo, che ha speso un totale di 66 milioni di yen nell'anno fiscale 2022 per l'approvvigionamento di risorse e materie grezze. Le dichiarazioni confermano la volontà della casa di Kyoto di contrastare la sempre presente crisi dei semiconduttori, e non sembrano lasciare spazio ad un'operazione strategica legata alla produzione di una console di nuove generazione.

"A causa della tensione in termini di domanda e offerta di semiconduttori, dobbiamo prepararci per la produzione assicurando l'inventario delle materie grezze e delle componenti in anticipo rispetto a prima. Il motivo dell'aumento è che teniamo gli inventari maggiormente pieni di materie prime e materiali rispetto a prima a causa di questa situazione", le parole di Furukawa. Chiaramente questo non esclude in alcun modo che Nintendo stia portando avanti i lavori su un prototipo di Switch 2, ma questa operazione nello specifico sembrerebbe essere principalmente mirata per i modelli attualmente in commercio di Nintendo Switch.