Nintendo Switch 2 esiste e ne sapremo di più entro fine anno, leaker torna carica

Nei giorni scorsi, Centro Leaks ha rivelato che una nuova console Nintendo è in produzione, il leaker è tornato ora all'attacco per chiarire la sua precedente dichiarazione, specificando come non si stesse riferendo ad una revisione di Nintendo Switch, bensì ad un nuovo hardware.

"Il nuovo modello di Switch è una console Next-Gen. E' un successore, non una revisione" afferma l'insider in un nuovo Tweet. Centro Leaks ha guadagnato una discreta credibilità in queste ore per aver rivelato in anticipo i dettagli sul primo DLC di Pokemon Scarlatto e Violetto, Il Tesoro dell'Area Zero.

Centro Leaks ribadisce e conferma come un successore di Nintendo Switch sia in produzione e alle sue parole hanno fatto seguito le dichiarazioni di Jeff Grubb, anche il noto giornalista fa sapere di aver sentito qualcosa di simile: una nuova console Nintendo esiste e ne sapremo di più entro la fine del 2023, Grubb azzarda anche un 45% di possibilità per un lancio previsto a fine anno, ma si tratta solamente di una sua ipotesi e non ci sono assolutamente conferme in merito.

Secondo vari insider, nel 2023 sentiremo parlare molto del successore di Nintendo Switch, sia in forma diretta che indiretta tramite leak e rumor. Sarà davvero questo l'anno della presentazione della nuova console della casa di Kyoto?