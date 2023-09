Nintendo Switch 2 era alla Gamescom con una tech demo di Zelda? Eurogamer dice di sì

Nelle scorse settimane alcune insider come Jez Corden e Tom Henderson hanno parlato di una presentazione di Nintendo Switch 2 alla Gamescom in uno speciale evento solo per pochi selezionati addetti ai lavori. Ma cosa c'è di vero?

A quanto pare molto, dato che un report di Eurogamer.net rivela come effettivamente Nintendo Switch 2 fosse presente alla Gamescom, anche se non è chiaro se i partecipanti all'evento a porte chiuse abbiano visto la console in azione o solamente un kit di sviluppo.

Eurogamer.net nello specifico parla di una presentazione rivolta agli sviluppatori e sembra che oltretutto Nintendo abbia mostrato anche una tech demo di The Legend of Zelda Breath of the Wild ottimizzata per la nuova console. Eurogamer non svela le sue fonti ma ci sono pochi dubbi riguardo la veridicità della notizia, verificata da Tom Phillips, editor della testata.

Il pubblico presente in fiera non ha avuto modo di vedere nulla su Nintendo Switch 2 e dunque restano validi i mille dubbi degli ultimi mesi: quando esce la nuova console Nintendo? Quanto costerà Switch 2? Quali giochi ci saranno al lancio e quanto sarà potente? Quesiti interessanti ma che troveranno risposta probabilmente solo nel corso delle prossime settimane o più verosimilmente nel 2024, anno che dovrebbe vedere il debutto della console sul mercato.