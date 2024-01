Nintendo Switch 2: tutti i giochi tra rumor, leak e conferme indirette

Quali sono i giochi annunciati per Nintendo Switch 2? Beh, al momento nessuno, del resto nemmeno la console è mai stata ufficializzata. Tuttavia, non mancano rumor e voci di corridoio su alcuni titoli che potremo vedere al lancio della prossima piattaforma Nintendo o nel periodo immediatamente successivo al debutto.

Tra i primi titoli che vengono citati quando si parla di Nintendo Switch 2, troviamo indubbiamente Metroid Prime 4, il cui sviluppo è stato riavviato nel 2019, ad oggi tuttavia non ci sono ancora notizie sul gioco e molti sono convinti del fatto che lo vedremo direttamente al lancio di Switch 2, magari come gioco Cross-Gen.

Si parla poi insistentemente di un nuovo gioco di Super Mario in 3D, ideale sequel di Super Mario Odyssey. Anche Donkey Kong dovrebbe tornare su Switch con un platform 2D o 2.5D e si parla anche di un possibile lancio della riedizione di The Legend of Zelda Breath of the Wild mostrata come tech demo a porte chiuse la scorsa estate alla Gamescom.

Secondo alcuni rumor, Square Enix sarebbe già in possesso di un kit di sviluppo di Switch 2 e avrebbe già svolto vari test, con Final Fantasy VII Remake che girerebbe in maniera simile alla versione PS5. Questo però non vuol dire che il gioco sia destinato ad arrivare sulla prossima console Nintendo, anche se chiaramente una simile notizia farebbe piacere a molti.

Bisogna poi tenere in considerazione giochi come Monster Hunter di Capcom e magari IP SEGA come Persona, Sonic e Super Monkey Ball che potrebbero farsi trovare pronte per il debutto sulla piattaforma della grande N: due di questi potrebbero essere Persona 3 Reload e Metphor ReFantazio di Atlus in uscita su Switch 2 secondo leaker ben informati.

Attualmente ci sarebbero centinaia di sviluppatori al lavoro su giochi per Nintendo Switch 2... non ci resta che aspettare i prossimi mesi per saperne di più, in attesa di un reveal della console e dei primi giochi in sviluppo.