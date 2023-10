Nintendo Switch 2 tutti i giochi: rumor e leak, da Far Cry 7 a Monster Hunter Paradise

Si continua a parlare della nuova console Nintendo, secondo Tom Henderson presto verranno annunciati tanti giochi per Switch 2. Approfittiamone per fare il punto della situazione su quali sono i titoli attualmente conosciuti e associati al successore di Switch.

Iniziamo dicendo che ad oggi nessun gioco per Nintendo Switch 2 è stato annunciato in via ufficiale, dunque quanto riportato di seguito è solamente frutto di rumor e speculazioni.

Uno degli ultimi giochi citati dagli insider è Far Cry 7 in uscita nel 2025 in contemporanea su Switch 2, PS5, Xbox Series X/S e PC. Uno dei giochi di lancio della nuova console Nintendo dovrebbe essere Monster Hunter Paradise, gioco che nasce per celebrare il ventesimo anniversario della serie Capcom nel 2024.

Tanti rumor vorrebbero poi Nintendo al lavoro su un nuovo Super Mario 3D erede di Super Mario Odyssey, un platform di Donkey Kong in 2D e ovviamente su Metroid Prime 4 per Switch 2, gioco apparentemente spostato sulla prossima console, ma chissà che non si stia pensando ad un lancio cross-gen su Switch e Switch 2, come accaduto con The Legend of Zelda Breath of the Wild nel 2017.

E proprio The Legend of Zelda Breath of the Wild Remaster potrebbe uscire al lancio di Nintendo Switch 2, una tech demo del gioco esiste ed è stata mostrata alla Gamescom, anche se stando ad alcuni insider, non ci sarebbero piani per lanciare una versione del gioco ottimizzata per la nuova console. Ci crediamo? Molto poco, in verità.

E non dimentichiamoci di Call of Duty, l'accordo firmato tra Nintendo e Microsoft per COD prevede l'arrivo dei giochi della serie sulle console della casa di Kyoto per i prossimi 10 anni: il primo sarà Call of Duty 2024? Assolutamente probabile.

Nel corso dei prossimi mesi probabilmente assisteremo ai primi annunci di giochi per Nintendo Switch 2, nel frattempo ti chiediamo: quali titoli vorresti assolutamente vedere sulla nuova piattaforma?