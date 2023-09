Su Nintendo Switch 2 gira The Matrix Awakens in UE5 con DLSS e ray tracing: rumor da VGC

Stando ai rumor che stanno circolando nelle ultime ore, Nintendo avrebbe mostrato in azione Switch 2 alla Gamescom, occasione nella quale sarebbe stata presentata a porte chiuse una tech demo di una versione migliorata di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Sembra, tuttavia, che non sia finita qui. Secondo un'indiscrezione ad opera della redazione di Video Game Chronicles, sembrerebbe che la prossima console ibrida della grande N sia anche in grado di far girare la tech demo di The Matrix Awakens.

Si tratta di una breve esperienza dimostrativa delle potenzialità di Unreal Engine 5, pensata per mostrare agli appassionati i risultati tecnici e grafici raggiungibilli tramite il motore di ultima generazione di Epic Games su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Secondo VGC, la demo è stata eseguita utilizzando la tecnologia di upscaling DLSS di Nvidia, con ray tracing avanzato abilitato e grafica paragonabile alle console di ultima generazione di Sony e Microsoft. La notizia, seppur frutto di un rumor, lascia ben sperare in merito alle capacità tecniche di Nintendo Switch 2 (nome della console che, chiaramente, non è stato ancora confermato ufficialmente).

Insomma, la casa di Kyoto continua a mantenere un misterioso silenzio sui suoi prossimi progetti hardware, tuttavia l'intensificarsi delle indiscrezioni lasciano pensare ad un reveal imminente di Nintendo Switch 2.