Nintendo Switch 2 ha un hardware NVIDIA ed esce nel 2024: il report di Reuters

Mentre continuiamo ad attendere marzo, che rumor sempre più insistenti delineano come il mese del tanto atteso annuncio di Nintendo Switch 2, dal web sono emerse nuove indiscrezioni sulle presunte caratteristiche hardware della nuova console della casa di Kyoto.

Stando ad un nuovo report firmato da Max A. Cherney e Stephen Nellis per l'autorevole agenzia Reuters, Nintendo Switch 2 sarebbe dotata di un hardware customizzato di NVIDIA. La nuova console andrebbe dunque a sancire il rinnovo di una partnership già avviata con l'attuale Switch, che monta un chip Tegra X1 della stessa casa di Santa Clara. Dallo stesso report, che cita una fonte non meglio specificata, emerge inoltre che il lancio di Nintendo Switch 2 sarebbe previsto nel corso del 2024.

Le indiscrezioni di Reuters sulla prossima console della casa di Kyoto sono calate nel contesto di un ben più ampio approfondimento sulle nuove strategie di NVIDIA, che starebbe avviando una nuova unità dedicata alla progettazione di chip per il cloud computing e processori alimentati dall'Intelligenza Artificiale. Nel report, che potete consultare seguendo il link alla fonte, non viene fatto riferimento al vociferato periodo di annuncio, ma se il lancio è davvero previsto per quest'anno allora è possibile che al reveal non manchi molto.

Non è certamente la prima volta che si parla del rinnovo della collaborazione tra Nintendo e NVIDIA per la nuova Switch, tuttavia un'ulteriore "conferma" da parte di Reuters non fa altro che rinvigorire i rumor già circolati in passato. Sul finire dello scorso anno, ricordiamo, l'insider Nate the Hate (lo stesso che punta a marzo per il reveal di Nintendo Switch 2) ha anche anticipato il possibile supporto a NVIDIA DLSS 3.5 con tecnologie Ray Reconstruction basate sull'IA volte al potenziamento della resa del Ray Tracing, escludendo tuttavia la presenza della tecnologia Frame Generation.