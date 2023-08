Nintendo Switch 2 sarà ibrida? Uscita, schermo LCD o OLED, cartucce e retrocompatibilità

Dai nuovi report di VGC ed Eurogamer.net emergono alcune conferme sul successore di Nintendo Switch: Nintendo Switch 2 uscirà nel 2024 e gli sviluppatori sarebbero già in possesso dei dev kit per sviluppare i giochi di lancio della nuova console. Ma cosa altro sappiamo? Ci sono dettagli su schermo, giochi e retrocompatibilità?

Quando esce Nintendo Switch 2?

Le fonti di VGC ed Eurogamer.net sono concordi nell'affermare che Nintendo Switch 2 esce nella seconda metà del 2024, presumibilmente durante l'autunno del prossimo anno. Nessuna informazione sul prezzo e data di uscita precisa, ne sapremo probabilmente di più tra la fine del 2023 ed i primi mesi del 2024.

Nintendo Switch 2 è una console ibrida?

Anche in questo caso le fonti concordano, Nintendo Switch 2 potrà essere utilizzata sia in modalità casalinga sia portatile, esattamente come Switch, una caratteristica unica e di grande successo che Nintendo non vuole abbandonare

Che schermo ha Nintendo Switch 2: LCD o OLED?

Non ci sono ancora certezze ma secondo il report di VGC, al lancio Switch 2 potrebbe adottare uno schermo LCD per contenere i costi, in futuro potrebbe però uscire un modello con display OLED.

Nintendo Switch 2 userà le cartucce?

Le fonti confermano l'utilizzo del supporto a cartuccia, dunque Nintendo Switch 2 non sarà una console solo digitale e non userà supporti Blu-Ray, i giochi verranno distribuiti ancora una volta su cartuccia e ovviamente in formato digitale tramite eShop.

Nintendo Switch 2 è compatibile con i giochi Switch?

Il Presidente di Nintendo ha risposto in maniera vaga riguardo una domanda sulla retrocompatibilità di Nintendo Switch 2 e dal report di VGC emerge che alcuni editori sarebbero "preoccupati" per questa possibilità, che potrebbe cannibalizzare la possibilità di vendere versioni aggiornate o rimasterizzate di "vecchi giochi" per Switch. L'infrastruttura Nintendo Switch Online verrà invece mantenuta, come emerso nei mesi scorsi da alcuni leak.