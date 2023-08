Nintendo Switch 2 immaginata da due designer italiani: vi piacerebbe così?

Da qualche settimana a questa parte non si fa altro che parlare di Nintendo Switch 2, anche se da Kyoto non è ancora arrivato alcun annuncio ufficiale. Qualcuno tra voi potrebbe precisare che "sono anni" che si parla della console, ma la verità è che il chiacchiericcio s'è fatto ancor più insistente in queste settimane.

Prima c'è stato il leak del presunto design della console con foto e video annessi, poi un report di fonti autorevoli come VGC ed Eurogamer che hanno descritto Nintendo Switch 2 come una console ibrida, con cartucce e in arrivo nel corso del 2024.

Se i report in merito alla natura della console e al periodo d'uscita sono ancora tutti da confermare, nei giorni scorsi abbiamo quantomeno ricevuto la conferma che il design della console trapelato a luglio è falso, o meglio, è stato progettato da due designer italiani, Breccia e Salvo Lo Cascio, che, almeno in prima battuta, si sono divertiti ad osservare le reazioni della comunità.

I due hanno generato davvero un bel trambusto in rete, dopodiché hanno "confessato" in un lungo e approfondito video nel quale hanno giustificato le scelte compiute in fase di progettazione, tutt'altro che banali. Breccia (designer freelance, youtuber e host del progetto Caffè Design) e Salvo Lo Cascio (Luxury Watch Designer e Industrial Designer) hanno svolto un lavoro di progettazione certosino, dapprima riflettendo su quelle che, secondo loro, rappresentano le principali criticità della prima iterazione di Nintendo Switch (i molteplici accessori, i Joy-Con asimmetrici, il dock troppo grosso, l'estetica industriale e l'interfaccia "senza emozione") e poi provando a risolverle con un intelligenza e creatività.

Dai materiali dei componenti alla grandezza dello schermo, passando per i Joy-Con e l'interfaccia, guardate il video allegato in cima a questa notizia per scoprire come è nata la Nintendo Switch 2 di Breccia e SLC Design. Cosa ne pensate? Vi piacerebbe cos'?