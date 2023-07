Nintendo Switch 2: un nuovo indizio forse svela il periodo di uscita

Un nuovo documento riportato su MoneyDJ, un sito di informazione cinese, ha portato nuovamente i riflettori sul potenziale periodo di uscita della nuova console Nintendo, dopo il presunto leak che svelava design, Joy-Con, confezione e interfaccia di Nintendo Switch 2.

Sul report in questione si fa riferimento a una "console per videogiochi giapponese" o a un "apparecchio per giochi giapponese" e alcuni indizi sparsi qua e là nel resoconto sembrano riferirsi in modo piuttosto diretto alla nuova Nintendo Switch 2.

Coerentemente con le previsioni di Microsoft per l'arrivo di nuove informazioni sul lancio di Nintendo Switch 2 nel 2024, anche il report finanziario sembra individuare nel 2024 - e precisamente nei primi mesi dell'anno - il periodo di uscita fissato per la nuova console della società giapponese.

Nel suo articolo, MoneyDJ asserisce che PixArt ha chiuso in positivo l'anno finanziario 2023, con una spinta proveniente dagli sviluppi dell'IA, e che il 2024 potrebbe essere altrettanto fruttuoso per via dell'«apparecchio per giochi giapponese» a cui stanno lavorando. Sebbene non siano menzionati né "Nintendo" e né "Switch", l'allusione alla Switch 2 sembra molto plausibile.

Questo perché PixArt ha già collaborato con Nintendo in numerose occasioni, fin dai tempi di Wii. Trattandosi di un partner affidabile per Nintendo, non sarebbe da escludere che siano stati incaricati dalla stessa di lavorare a Switch 2.