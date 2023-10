Nintendo Switch 2: lancio in due modelli come Xbox Series X|S? Gli ultimi rumor

Ai già insistenti leak e rumor su Nintendo Switch 2 si aggiungono le indiscrezioni raccolte da SoldierDelta: l'insider noto per aver fatto trapelare informazioni accurate su Rise of the Ronin e altri videogiochi ritiene che la prossima generazione di console della casa di Kyoto verrà lanciata in due modelli

Come spiega lo stesso insider dalle colonne di Discord, le sue 'gole profonde' interne a Nintendo riferiscono che i progettisti del colosso videoludico giapponese starebbero lavorando su ben due modelli di Switch 2, entrambi destinati ad approdare sul mercato sin dalla partenza della prossima generazione di console della casa di Super Mario.

Sempre a detta di SoldierDelta, l'approccio adottato da Nintendo non sarebbe tanto diverso da quello scelto da Microsoft per il debutto sul mercato di Xbox Series X|S, pur con tutte le differenze e distinzioni del caso.

Senza entrare nel merito delle caratteristiche hardware, l'insider riferisce che lo scarto prestazionale tra il modello di punta e la versione 'economica' di Switch 2 non dovrebbe essere troppo marcato. SoldierDelta ci tiene inoltre a specificare che entrambi i modelli dovrebbero vantare una memoria interna di generose dimensioni, in funzione dei discorsi legati alla retrocompatibilità di Switch 2 sperata da Take-Two e da tutti gli attuali possessori della console ibrida della Grande N.

Quanto alla finestra di lancio, l'insider indica il 24 settembre del 2024 come la data più indicata per la commercializzazione dei due modelli di Nintendo Switch 2. Ad ogni modo, come di consueto invitiamo chi ci segue a prendere con le pinze ogni genere di anticipazione o leak provenienti da sedicenti insider e a considerare questi rumor per ciò che sono.