Nintendo Switch 2: un leak svela design, Joy-Con, confezione e interfaccia. Fake o real?

In queste ore una immagine di Nintendo Switch 2 sta circolando sui social network, a quanto pare foto della confezione sarebbero trapelate online insieme ad alcune pagine del manuale di istruzioni (stranamente in italiano). Ma si tratta di materiale autentico oppure no?

Al momento non siamo in grado di dare una risposta, le fonti coinvolte sembrano molteplici (così come i dubbi) tuttavia non è semplice capire se i nomi coinvolti siano affidabili o meno. In ogni caso, partiamo dalla confezione e dal logo, Nintendo Switch 2, con un font e un design piuttosto "ciccioso"... la console si chiamerà davvero Nintendo Switch 2? Improbabile, ma mai dire mai.

La confezione riprende lo stile di quella di Nintendo Switch OLED, da notare anche il design rivisto dei Joy-Con e della dock, nonché della console, che sembra presentare uno schermo piuttosto ampio. Un breve video mostra poi anche l'interfaccia, piuttosto simile a quella del modello attuale, con le icone dei giochi in primo piano. Oltretutto, sembrano esserci due varianti della console, una apparentemente solo portatile e una con dock inclusa.

La pagina del manuale di istruzioni è tradotta in italiano e mostra informazioni sui Joy-Con, l'installazione e la compatibilità degli stessi. Tutto molto bello, ma quanto è vero? Come detto, è difficile stabilire la veridicità di queste immagini, che appaiono però forse troppo "precise" per un leak.

Nintendo Switch 2 dovrebbe uscire nei primi mesi del 2024 e chissà che la presentazione non sia prevista per il prossimo autunno, molti insider ne sono convinti ma mancano, ovviamente, le conferme.