Nintendo Switch 2: il leak è totalmente falso? Ecco che cosa non torna!

Sta facendo molto discutere il leak di Nintendo Switch 2, non sappiamo ancora se le immagini e i video trapelati siano completamente falsi ma certamente ci sono molti indizi che ci farebbero optare per il fake. Perchè? Cerchiamo di capire insieme quali aspetti non convincono pienamente.

Partiamo dalla confezione, indubbiamente molto bella ma identica a quella di Nintendo Switch OLED. Oltretutto, siamo sicuri che i render delle box siano già pronti, con tanto di giochi della vecchia Switch? E che dire della pagina del manuale di istruzioni, in un italiano piuttosto stentato (tradotto sicuramente con Google) e con diversi errori ortografici e/o stilistici, come l'uso del termine Joy-con al posto della nomenclatura ufficiale Joy-Con.

Possiamo poi commentare la presenza di due versioni della console (Switch 2 e Switch 2 Max) dubitando fortemente che Nintendo voglia mettere in vendita due modelli diversi al lancio, rischiando di creare confusione nei consumatori. E che dire del nome? Ecco appunto, quel "2" si vede a malapena...

Vogliamo parlare di Nintendo Switch Max? Sembra un prodotto super cool e altamente tecnologico, con un design minimale stile Apple che non sembra rispecchiare la filosofia di design di Nintendo che vuole creare da sempre prodotti resistenti e funzionali.

Veniamo all'interfaccia, da notare che quando viene avviato Super Mario Bros Wonder, il nome del gioco viene riportato come Super Mario Wonder, strano, no? E poi i Joy-Con... a voi convincono? Design a parte, la disposizione dei pulsanti sembra renderli davvero poco pratici.

E infine, il in generale il leak sembra troppo "patinato" per noi abituati a foto rubate scattate con il Nokia 3310 in un magazzino buio...